Baisse importante des tarifs réglementés du gaz le 1er mars

La Commission de régulation de l'énergie (CRE), qui chaque mois propose ses recommandations en matière d'évolution des tarifs réglementés du gaz, a conseillé une baisse des prix de 4,6% en moyenne à compter du 1er mars. Ces tarifs ne cessent de chuter depuis le début de l'année : ils avaient ainsi reculé de 0,9% au mois de février, et de 3,3% en janvier. Les quelque 4 millions de foyers abonnés à ces tarifs vont donc profiter à nouveau et pour le troisième mois consécutif d'une baisse de leur facture de gaz.



Comme toujours, tous les consommateurs ne bénéficieront pas du même niveau de baisse. Ceux qui utilisent le gaz pour la cuisson en cuisine auront droit à une baisse de 1,2%, les clients qui s'en servent pour le chauffage bénéficieront d'une contraction de 4,8% de leur facture, tandis que ceux qui utilisent le gaz pour la cuisson et le chauffage verront une baisse de 2,7%.