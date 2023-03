Banque de France : les prix des produits alimentaires vont continuer à augmenter

Les consommateurs en ont bien conscience, faire les courses (et les payer) est un exercice d'équilibriste de plus en plus difficile pour le budget. Les prix des produits alimentaires en particulier sont très élevés, ils représentent d'ailleurs le premier contributeur à l'inflation générale, alors que c'était le rôle auparavant détenu par les prix de l'énergie. Selon la Banque de France, le pic dans l'alimentaire devrait être atteint « vers la fin du premier semestre ».



Pour François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, il n'y aura pas de « mois rouge » pour les prix des produits alimentaires. Il admet au micro de France Inter qu'il existe effectivement un « point d'attention » et que la période des prix alimentaires élevés « est très sensible pour nos concitoyens ». Passé le pic estival, les prix continueraient d'augmenter, mais plus lentement.