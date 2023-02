Certains produits alimentaires en rupture de stock dans les supermarchés

Il est décidément bien compliqué de faire ses courses ! Les prix dans les rayons des supermarchés ont progressé de 12,6% sur un an, plus du double de l'inflation générale (+5,9% en 2022). Cette flambée des prix oblige les consommateurs à faire des arbitrages et à réduire leurs dépenses. Cette situation est encore aggravée par non pas des pénuries (on n'en est pas encore là), mais des ruptures de stock pour certains produits.



D'après le cabinet NielsenIQ repris par BFMTV, de nombreux produits sont de plus en plus difficiles à trouver. C'est le cas pour les eaux aromatisées, dont les ruptures ont augmenté de 10,9 points en fin d'année par rapport à fin 2021, les eaux gazeuses (+10,3 points), les œufs (+9,7 points), les produits de l'alimentation animale (+6,8 points) et la crème fraiche (+5,4 points). Globalement, les ruptures avaient augmenté de 5,5% sur un an (+1,4 point).