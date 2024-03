Chocolat : Lindt va augmenter ses prix

Le chocolatier suisse Lindt subit de plein fouet l’augmentation du prix du cacao sur les marchés, liée au réchauffement climatique qui réduit la production. Au point que les prix du cacao ont flambé, atteignant plus de 6.000 dollars la tonne. C’est deux fois plus que mi-2022. Le prix a même battu son record historique qui remontait à 1977 sur la Bourse de New York, lorsque la tonne de chocolat s’échangeait à 5.379 dollars.



Forcément, Lindt et les autres chocolatiers en font les frais et voient les coûts de production s’envoler. Ce qui a poussé Lindt à augmenter les prix déjà en 2023 et ce qui lui a permis d’enregistrer un bénéfice de près de 700 millions d’euros sur l’année, en forte hausse (+17,9%).