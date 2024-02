Clap de fin pour le leasing social en 2024 ?

Le leasing social a rapidement séduit une large part de la population, avec 50.000 ménages ayant passé commande en seulement six semaines, un chiffre qui est le double des dossiers attendus et prévus. Le financement de 13.000 euros par véhicule, combinant un bonus écologique et une surprime, a exigé un budget élevé… alors que le gouvernement est à la recherche d’économies pour réduire le déficit.



L'initiative a fortement influencé le marché des voitures neuves en France, en particulier dans le segment des véhicules électriques qui a représenté 16,8% des ventes. En rendant la mobilité électrique accessible à un segment plus large de la population, le leasing social a contribué à une augmentation des immatriculations de ces véhicules.