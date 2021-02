Comment la Chine consolide sa place de premier exportateur mondial

La Chine a semé, depuis 30 ans, sur la plupart des continents et elle récolte aujourd’hui les bénéfices de son approche du commerce international. Plus qu’une leçon d’économie, c’est aussi une leçon de philosophie de l’Orient, où le temps est le meilleur des alliés. Outre une stratégie à long terme, les bases demeurent solides et les pandémies n’ont pas vraiment entamé l’édifice de son économie exportatrice. La Chine est devenue redoutable parque qu’elle a pris le temps de s’organiser et se placer au centre des écosystèmes de l’activité export mondiale. Cette maîtrise dans l’art de manœuvrer et cette agilité ne peuvent que faciliter l’introduction de nouveaux produits de façon durable aux quatre coins du monde. Le pays continue à progresser et la digitalisation constitue un formidable accélérateur pour le pays, afin d’apparaître de plus en plus comme un acteur en matière d’innovations de rupture. Ainsi, le danger pour les Européens et Américains, serait de voir la Chine les dépasser dans une stratégie d’offre, source de marges rémunératrices, avec de surcroît un effet multiplicateur lié aux réseaux et à l’importance de ses moyens humains et financiers.



Une chose est sûre, même si l’histoire peut toujours surprendre, la globalisation est loin d’être terminée. L’ancien directeur général de l’OMC, Pascal Lamy, a récemment évoqué dans une interview de Challenges que nous nous dirigeons vers une nouvelle forme de globalisation et que celle-ci sera simplement plus étatique, plus « précautionniste » mais aussi… plus digitale et donc quelque part plus chinoise.