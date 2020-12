Commission sur les titres restaurants : l'hôtellerie-restauration demande un engagement de l'État

L'an dernier, ce sont près de 900 millions de titres restaurant qui ont été émis, ce qui représentent un montant de plus de 7 milliards d'euros. Une manne non seulement pour les restaurants, mais aussi pour les émetteurs de ces titres qui empochent une commission à chaque fois qu'un titre est consommé. C'est le nœud du problème pour les professionnels, qui ont demandé à l'État de s'impliquer pour mieux encadrer ces fameuses commissions. Dans une lettre à Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, plusieurs organisations demandent aux pouvoirs publics de « prendre leurs responsabilités » dans ce domaine.



« Depuis plus de 30 ans, les restaurateurs, commerçants et artisans sont victimes de la part des émetteurs de titres-restaurant d'un transfert de charges leur faisant aujourd'hui supporter la quasi-totalité des coûts liés à ce système », explique la lettre signée par une vingtaine d'organisations. L'Umih, le principal syndicat des métiers de l'hôtellerie-restauration, fait partie des signataires, tout comme le Groupement national des indépendants (GNI) ou encore la Fédération française de la Franchise.