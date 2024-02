Consommation : la qualité sacrifiée sur l’autel des prix en 2023

Les enseignes reconnues pour leurs petits prix, telles que Leclerc et Lidl, ont vu leur part de marché augmenter respectivement de 21,5% à 22,6% et de 7,5% à 8% entre 2021 et 2023. Inversement, le secteur des produits biologiques a particulièrement souffert, avec une baisse de 11,3% en volume et de 3,1% en valeur, atteignant 5,6 milliards d'euros à fin 2023. Les produits bio, plus chers, n’ont pas pu concurrencer les produits classiques, alors que le budget des Français se réduisait.



Heureusement, l'inflation devrait ralentir en 2024. Mais les habitudes de consommation adoptées par les Français pourraient s'inscrire dans la durée. En particulier car les salaires n’évoluent pas suffisamment vite pour que les Français aient l’impression d’avoir plus de pouvoir d’achat.