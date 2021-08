Contrôle technique des deux-roues : suspendu sur décision de Macron

Lundi 9 août 2021, le gouvernement publie au Journal officiel un décret qui instaure le Contrôle technique pour les deux-roues, trois-roues et quadricycles à moteur dès le 1er janvier 2023. Repéré par la presse le 11 août 2021, il n’a pas manqué de faire la une des journaux… et de provoquer une réaction des motards français, fortement opposés à cette réforme qui vient de l’Union européenne.



Le 12 août 2021, soit moins de 48 heures après les révélations de la presse et moins de 4 jours après la publication du décret, Emmanuel Macron, en vacances au fort de Brégançon, annonce suspendre la mesure. Une décision inattendue qui s’inscrit dans un début de campagne présidentielle. Le gouvernement devrait rencontrer les fédérations de motards à la Rentrée 2021 pour discuter de la suite des événements.