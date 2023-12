Criminalité financière : plus d'un milliard d'euros de saisies judiciaires en 2023

L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), sous la tutelle du ministère de la Justice, a démontré une efficacité remarquable en 2023, comme le rapporte France Inter. Avec des saisies estimées à plus d'un milliard d'euros, contre 771 millions en 2022, l'agence souligne sa capacité à gérer un volume croissant d'actifs confisqués. L'année a été marquée par un dossier majeur de fraude fiscale, qui a contribué à hauteur de 461 millions d’euros à ce montant record grâce à la saisie de biens immobiliers.



Ces résultats ne se limitent pas aux biens immobiliers, car l'AGRASC cible également des voitures, montres de luxe, bijoux, espèces et autres matériels de valeur. Cette diversité d’actifs saisis illustre la portée de l'action judiciaire contre divers types de délits économiques.



L'utilisation des biens saisis et confisqués par l'AGRASC va au-delà de la simple réappropriation d'actifs mal acquis. Par exemple, des drones saisis ont été récemment remis à la police, et des véhicules confisqués équipent désormais des commissariats et des compagnies de gendarmerie. De même, des biens immobiliers retrouvent des fonctions sociales bénéfiques, comme des logements pour personnes handicapées ou des foyers pour femmes battues. Les fonds récupérés après les ventes aux enchères sont affectés au budget de l'État, aux services d'enquête ou à des associations, créant ainsi un impact positif.