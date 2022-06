Des pénuries de carburant en Europe cet été ?

La crise énergétique actuelle est jugée « beaucoup plus importante » que les chocs pétroliers des années 1970. Fatih Birol explique qu'à l'époque, « il ne s'agissait que du pétrole ». Mais maintenant, « nous avons simultanément une crise pétrolière, une crise du gaz et une crise de l’électricité ». La situation est éminemment complexe, toutefois il convient de relativise, du moins pour le court terme.



D'après Jean-Pierre Favennec, spécialiste des matières premières, les opérateurs pétroliers ont trois mois de stockage. « Les stockages réellement utilisables sont un petit peu plus faibles. Mais disons qu'on a facilement un mois et demi ou deux mois de stock devant nous », explique-t-il à BFMTV.