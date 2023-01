Dividendes et rachats : nouveau record pour le CAC40 en 2022

C’est historique : le montant des dividendes versés et des rachats d’actions des entreprises du CAC40 en 2022 a dépassé la barre symbolique des 80 milliards d’euros.Une somme en forte hausse par rapport à 2021 et, surtout, 2020.Dans le détail, 23,7 milliards d’euros ont été reversés aux actionnaires sous la forme de rachats d’actions par les 40 plus grosses capitalisations boursières de France.Plus de 10 milliards d’euros de plus qu’en 2021 (45,6 milliards) et, surtout, deux fois plus qu’en 2020 (28,6 milliards), selon les données de la lettre économique. « Le niveau le plus haut jamais enregistré depuis que nous faisons cette étude », souligne Vernimmen.net.