Droits de succession en France : les Français souhaitent leur baisse

Plus le patrimoine est important, plus l'aversion pour ces droits de succession est forte. Ainsi, 79% des personnes ayant un patrimoine compris entre 150.000 et 350.000 euros, et 77% de celles ayant un patrimoine plus important, souhaitent une baisse de ces impôts.



Les droits de succession en France fonctionnent selon un barème progressif, c'est-à-dire que plus le montant de l'héritage est élevé, plus le taux d'imposition est important. Les taux varient de 5% sur les 8.072 premiers euros hérités (hors abattement), à 45% au-delà de 1.805.677 euros. Voici le barème complet en vigueur en France :



jusqu'à 8.072 euros : 5%

de 8.072 à 12.109 euros : 10%

de 12.109 à 15.932 euros : 15%

de 15.932 à 552.324 euros : 20%

de 552.324 à 902.838 euros : 30%

de 902.838 à 1.805.677 euros : 40%

au-delà de 1.805.677 euros : 45%