Emploi : chez Google, l’IA détruit des milliers de postes

Selon The Information, Google prévoit de restructurer ses équipes dédiées à la vente de publicités. Une réorganisation qui pourrait entraîner la suppression de 30 000 postes. La conséquence, selon The Information , de la création de Performance Max, une plateforme publicitaire propulsée par l'IA, lancée en 2021.« De plus en plus d’annonceurs ont adopté Performance Max, éliminant le besoin d’employés spécialisés dans la vente d’annonces sur des services Google spécifiques, notamment YouTube, Search, Display, Discover, Gmail et Maps », souligne le média américain.