Epargne : le LEP domine le Livret A en octobre 2023

Si les Français ont retiré de l’argent de leurs livrets A et LDDS, le Livret d'Épargne Populaire (LEP) a enregistré une collecte record en octobre 2023, avec une augmentation de son encours de 4,77 milliards d'euros. Ce succès est lié au taux de rémunération du LEP, mais surtout à l’augmentation du plafond de versement, passé de 7.700 à 10.000 euros en octobre 2023. Le LEP offre un taux de rémunération de 6%, deux fois celui du Livret A et du LDDS.



In fine, si les Français semblent avoir changé de livret d’épargne préféré, l’épargne reste dans le vert. La décollecte des Livrets A et LDDS est compensée par la collecte du LEP, et l’encours total de l’épargne sur les trois livrets dépasse 600 milliards d’euros, à 610,5 milliards (dont 144,3 milliards pour le LDDS, 402,4 milliards pour le Livret A et 63,8 milliards pour le LEP).