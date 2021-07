Fermeture définitive de 39 restaurants Flunch cet été

Ce sont entre 800 et 900 salariés qui sont concernés par ces fermetures définitives. Et le chiffre pourrait encore augmenter, puisque 18 restaurants sont toujours en projet potentiel de cession et en cours de discussion. Le groupe assure que « toutes les personnes bénéficieront du maintien de leur salaire net » jusqu'à la fermeture des établissements, selon un courrier qu'a pu consulter Le Parisien.



Flunch n'a pas su tenir le cap pendant la tempête. Les syndicats estiment que l'enseigne de restauration aurait pu s'en sortir en investissant dans la modernisation des établissements, dans le bio par exemple. Le positionnement marketing du groupe n'a pas non plus su évoluer pour mieux répondre à la nouvelle demande des consommateurs.