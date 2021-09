Ferrero : pour la troisième année, plus de 2.000 euros de bonus aux salariés

Depuis la signature de l’accord, en 2018 et donc pour l’année fiscale 2018-2019, Ferrero, malgré la crise sanitaire et les décisions de fermeture et de réduction du temps de travail, notamment en 2020, a toujours versé cette prime. En 2019 et en 2020, elle avait également dépassé 2.000 euros par salarié.



Sur trois ans, ce sont donc plus de 6.000 euros que les salariés de Ferrero en Italie ont obtenu en primes défiscalisées, soit la redistribution de plus de 36 millions d’euros de la part de l’entreprise.