Flunch veut céder une soixantaine de restaurants

Comme beaucoup d'autres enseignes de restauration, le réseau Flunch souffre énormément des conséquences de l'épidémie, entre protocole sanitaire et fermeture administrative. Pour assurer la survie de l'entreprise, le groupe Mulliez a annoncé un placement sous procédure de sauvegarde qui permettront à Flunch de faire face aux difficultés majeures liées à la crise sanitaire. Un projet de redimensionnement propose la cession d'une soixantaine d'établissements sur un total de 227 restaurants (dont 66 de franchisés qui ne sont pas concernés). Un plan de sauvegarde de l'emploi pourra être ouvert, après consultation avec les organisations syndicales, ajoute le propriétaire.



Les restaurants concernés vont être proposés à la reprise, « en priorité aux collaborateurs de l'enseigne et aux franchisés actuels ». Ensuite viendra le tour des professionnels de la restauration qui pourront acquérir des établissements mis en vente par Flunch. Il s'agit pour le groupe Mulliez de se concentrer sur les établissements les moins déficitaires et ceux qui bénéficient des meilleurs emplacements. L'enseigne espère pouvoir redémarrer l'activité dans la meilleure des positions possibles au moment de la réouverture dont on ignore toujours la date.