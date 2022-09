France : une croissance nulle pour le quatrième trimestre 2022 ?

Parmi les paramètres qui influencent négativement la croissance française, l’inflation joue un rôle clé. Or, selon les prévisions de l’Insee, celle-ci restera élevée au dernier trimestre 2022 avec un pic en novembre et décembre. Le dernier mois de l’année, elle pourrait atteindre 6,6% sur un an, ce qui porterait la moyenne annuelle pour 2022 à 5,3%.



L’augmentation des prix sera généralisée, mais elle va surtout accélérer au niveau de l’alimentation. L’Insee s’attend à ce que dans ce secteur, la hausse atteindra 12% sur un an en décembre 2022. Une mauvaise nouvelle à l’heure des repas de famille de Noël et du Réveillon.