Fraude fiscale : plus de 10 milliards d'euros récupérés par le fisc en 2021

Les services fiscaux ont collecté 10,7 milliards d'euros suite à des contrôles réalisés l'an dernier, sur un total de 13,4 milliards éludés et réclamés par le fisc auprès de particuliers et d'entreprises. Ce faisant, le niveau atteint presque celui de l'année 2019, durant laquelle Bercy avait récupéré 11 milliards d'euros (pour 11,4 milliards réclamés). En 2020, première année de la pandémie, la collecte avait été moindre (7,8 milliards d'euros), en raison de contrôles beaucoup moins nombreux.



La direction générale des finances publiques (DGFiP) soulignent de « très bons résultats » qui sont le fruit des efforts engagés depuis plusieurs années par le fisc pour renforcer son « arsenal d'analyse de données de masse (datamining) ». Une technologie qui permet de croiser de nombreuses bases de données détenues par l'administration fiscale : le ciblage pour les contrôles fiscaux est donc beaucoup plus efficace, selon le ministère des Comptes publics.