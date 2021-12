Guillaume Sauvé : « Eiffage sera très actif pour participer à la formulation des nouvelles règles du jeu du secteur »

Nous avons évoqué la semaine passée les modes de fonctionnement propres à vos filiales, les évolutions techniques les plus saillantes : quels sont les chantiers les plus représentatifs de ce que vous savez faire ?



Ce qui est le plus emblématique, à la fois de notre expertise en ingénierie, et de notre mode de fonctionnement, ce sont les projets complexes. Je cite volontiers le portique pour la fusée Ariane 6 en Guyane : une structure de 7000 tonnes qui se déplace sur 70 m. C’est un défi d’une grande complexité technique qui nécessite de travailler en projet transverse, interdisciplinaire, en permanence. Il faut réaliser l’interface, d’une part entre plusieurs métiers du BTP : le métal, le génie civil et le terrassement, et d’autre part entre ces métiers et les impératifs d’un client de haute technologie, pour permettre l’alimentation de la fusée en toutes sortes de fluides et de courants.



Dans le même ordre d’idée, je cite volontiers le TER de Dakar, ou encore nos travaux en cours sur le train HS 2, le TGV britannique. À chaque fois, il s’agit de BTP interdisciplinaire, et ce n’est pas par hasard que nous avons été sélectionnés pour ces marchés, comme nous l’avons été pour la Ligne 16 du GPE, seul lot de ce projet pharaonique combinant le Génie Civil et le Rail dans un même contrat. Tout se fera sous notre direction, et avec des équipes qui ont déjà travaillé ensemble.



Plus près de nous géographiquement, il y a la conversion d’une route nationale en autoroute, l’A79, près de Moulins : une 2 voies élargies en 2 x 2 voies sur 80 kilomètres, comme on l’a fait sur l’A3 en Bavière. C’est un projet d’apparence plus modeste, dont le défi principal est de le mener sans interruption du trafic, par basculement des voies, en organisant de façon optimale la cohabitation entre travaux et exploitation.