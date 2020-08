Hadopi a coûté 82 millions d’euros à l’État en 10 ans

Le principal problème de la Hadopi pour identifier les pirates et lutter contre le piratage est son champ de contrôle : elle ne peut contrôler que les réseaux Peer-to-Peer (P2P) puisqu’elle ne sanctionne… que la mise à disposition des œuvres. La Hadopi ne sanctionne en réalité pas le téléchargement illégal mais la possibilité donnée par des internautes français de télécharger des œuvres depuis leur ordinateur par des tiers.



Or, ça change tout, surtout depuis que se sont développées des offres de téléchargement direct et de streaming illégal un peu partout dans le monde : la Hadopi ne peut pas les contrôler et les pirates restent impunis. Et il ne faut pas oublier la possibilité que les internautes français ont d’utiliser un VPN pour masquer leur adresse IP et donc ne pas se faire identifier, voire des techniques encore plus complexes comme des « seedbox », soit le téléchargement sur un serveur distant.