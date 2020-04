Hausse des prix alimentaires : le pouvoir d'achat des Français va être touché

Les entreprises du secteur agroalimentaire ont jusqu'à présent permis de maintenir la chaîne alimentaire pour les Français confinés. Mais « à quel prix ? », s'interroge l'Association nationale des industries agroalimentaires (Ania) dans son second baromètre depuis la mise en place des mesures de confinement, il y a un mois. L'inflation dans les rayons est « quasi-nulle », constate l'organisation professionnelle qui regroupe près de 18.000 entreprises du secteur. Mais si les prix n'ont pas ou peu augmenté, les sociétés spécialisées dans l'alimentation supportent des hausses de coûts importantes, qui réduisent fortement les marges et la rentabilité.



Ces hausses de coût sont directement liées à « l’augmentation des prix des matières premières, des coûts de maintenance des outils de production ou encore de l’achat des équipements de protection des salariés », explique le baromètre. Ces augmentations de coût, comprises « entre 3% et 16% », ont un impact sur les marges de manœuvre des entreprises qui font preuve d'un effort « considérable », souligne l'Ania.