Huile palme : l’Indonésie bloque les exportations et crée une pénurie

L’huile de palme n’est autre que l’huile la plus consommée au monde, et en Asie les ménages l’utilisent au quotidien (comme l’huile de tournesol en France). La pénurie qui frappe l’huile de tournesol a donc influencé le prix de l’huile de palme : le produit est frappé à son tour par une pénurie. En Indonésie, notamment, les étals sont vides, ce qui provoque l’incompréhension de la population alors que, justement, le pays est le premier producteur mondial.



Afin de calmer les tensions sociales naissantes, le gouvernement indonésien a donc annoncé que dès le 28 avril 2022, plus aucune exportation d’huile de palme ne sera possible. Si cela devrait permettre de répondre à la demande locale, au vu des tensions mondiales sur les matières premières les répercussions pourraient être globales.