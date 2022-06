Immobilier : les prix toujours en hausse

Le baromètre trimestriel établi par les notaires se base sur les ventes définitives. Il ne prend pas encore en compte la guerre en Ukraine et d'autres événements, à commencer par la flambée de l'inflation ou encore les taux qui vont augmenter à la faveur de la hausse des taux directeurs de la Banque centrale européenne qui interviendra en juillet. Malgré tout, les résultats du premier trimestre montrent une fois de plus un grand dynamisme dans le secteur immobilier.



Un dynamisme qui se traduit par une forte hausse des prix des biens immobiliers de 7,3%. Ce sont les maisons qui portent le marché avec des prix en hausse de 9,2% sur un an. Les appartements se contentent, si on peut dire, d'une augmentation de leurs prix de 4,7%. Un résultat qui confirme une tendance lourde en sortie de pandémie : les Français ont besoin d'air et d'espace après les confinements et les couvre-feux.