Impôt sur le revenu : plus de 10 millions de foyers doivent encore de l’argent

Le 3 Août 2021, par Paolo Garoscio

La campagne de déclaration de l’impôt sur le revenu 2021 s’est terminée en juin 2021 et, en août 2021, ce seront les premiers avis qui seront disponibles dans les boîtes aux lettres et sur Internet. Or, nombreux sont encore les foyers qui doivent payer un supplément par rapport à ce qui leur a été prélevé à la source.



Plus de 10 milliards d’euros de remboursés par le fisc Dans un communiqué de presse publié jeudi 29 juillet 2021, le fisc a dévoilé le résultat de l’analyse des déclarations de revenus des ménages français, en amont de leur régularisation. Il en ressort que les montants encaissés dans le cadre prélèvement à la source ont été bien supérieurs à ce que les ménages devaient réellement aux caisses de l’État. Ainsi, selon Bercy, sur les 37,9 millions de foyers fiscaux que compte la France, 12,7 millions, soit un tiers (33,5%) vont recevoir un remboursement.



Le montant total de ces remboursements est conséquent : 10,4 milliards d’euros auraient ainsi été prélevés en trop sur les salaires et les comptes bancaires. Mais pour environ un tiers des ménages, un peu plus de 14 millions, le prélèvement a été exact, soit car ils n’ont pas d’impôt sur le revenu à payer, soit parce que le taux de prélèvement était le bon et que les revenus n’ont pas évolué.

Environ un ménage sur quatre va devoir encore payer Reste que si le prélèvement à la source promettait aux Français de ne plus devoir composer, dans leur gestion du budget, avec le paiement de l’impôt sur le revenu en septembre, en 2021 ce ne sont pas moins de 10,8 millions de foyers fiscaux en France qui doivent encore verser de l’argent. Soit 28,5% de l’ensemble, selon les données de Bercy.



Le fisc n’a toutefois pas annoncé le détail des sommes qu’il doit encore percevoir. Il rappelle néanmoins que les montants seront prélevés directement sur le compte bancaire en une fois, le 27 septembre 2021, s’ils sont inférieurs à 300 euros, ou en quatre échéances mensuelles étalées de septembre à décembre si les sommes à verser sont supérieures.

