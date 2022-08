Impôts : le service de correction de la déclaration des revenus 2021 est ouvert

En accédant, sur le site impots.gouv.fr, à la rubrique « Accéder à la correction en ligne », dont l’ouverture a été annoncée par mail par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), il est possible de modifier les montants déclarés, ajouter des revenus ou encore décocher certaines cases que les ménages auraient cochées par inadvertance ou oublié de décocher. Toute modification donnera lieu à un nouveau calcul de l’impôt sur le revenu.



Toutefois, il n’est pas possible de modifier les coordonnées bancaires ou encore un changement de situation familiale, par exemple. Si le service de correction ne permet pas la modification de certaines informations, elle reste possible via la messagerie sécurisée, ce qui revient à une demande directe auprès de l’administration fiscale qui pourra nécessiter des documents et des justificatifs.