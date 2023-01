Indemnité carburant : quand et comment la demander ?

Annoncée dès la fin de l’année 2022 par l’exécutif, l’indemnité carburant a remplacé la ristourne à la pompe le 1er janvier 2023. Mais ce n’est que le 3 janvier 2023, avec la publication au Journal Officiel du décret d’application la concernant, qu’il a été possible de connaître avec exactitude les détails de cette nouvelle aide à destination des ménages. Et, comme prévu, ces derniers devront en faire la demande.



Les ménages qui désirent bénéficier de l’indemnité carburant doivent se rendre sur leur espace personnel sur le site impot.gouv.fr. L’exécutif annonce en effet la mise à disposition d’un formulaire dédié pour procéder à la demande, et ce dès le 16 janvier 2023. Mais l’information importante est surtout qu’il y a une date limite pour déposer la demande, dûment complétée : le 28 février 2023 au plus tard.