Inflation et pénuries : Danone revoit sa gamme de produits

Les pénuries alimentaires et la hausse du prix du pétrole, utilisé pour la fabrication de plastique entre autres, ont contraint le groupe à faire une annonce surprenante : une évolution, à la baisse, de sa gamme de produits. En marge du sommet Consumer Good Forum qui se tient en Irlande du 20 au 23 juin 2022, Aula Ziz, directrice des ventes monde de Danone, a confirmé une nouvelle stratégie pour faire face à l’inflation.



L’idée de Danone est de concentrer ses efforts selon les régions et les habitudes de consommation… et ce dans tous les secteurs dans lesquels le groupe est présent. Danone va donc mieux cibler sa clientèle et préférer les produits les plus vendus, ce qui aura pour conséquence de réduire l’offre pour les consommateurs. Mais pour Danone, cela devrait permettre de réduire la production et, surtout, d’optimiser les coûts afin de faire des économies.