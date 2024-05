Inflation : le ralentissement se confirme en mai 2024

Les prix des services et du tabac présentent des tendances distinctes. Les services ont vu une augmentation des prix stable de 2,7% sur un an en mai 2024, tandis que les prix du tabac ont augmenté de 8,7 % sur un an et devraient encore augmenter en juin 2024 pour certaines marques.



L'IPCH (indice des prix à la consommation harmonisé), qui est utilisé pour comparer l'inflation entre les pays de l'Union européenne, a augmenté de 2,7 % en mai 2024, après une hausse de 2,4 % en avril. La différence entre l'IPCH et l'IPC s'explique principalement par les remboursements de la Sécurité sociale et l'évolution des prix de l'énergie, qui ont un poids plus important dans l'IPCH.