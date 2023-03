Inflation : plus élevée que prévu en février 2023

Les effets des hausses des prix des matières premières et de l’énergie commencent à se faire sentir sur les produits manufacturés. En février 2023, sur un an, les prix augmentent en moyenne de 4,7%. Si la hausse est limitée pour l’habillement et les chaussures (+2,3%) et que les produits de santé continuent de voir leurs prix baisser (-0,5%), les « autres produits manufacturés » voient les prix grimper de 6,5% sur un an selon l’Insee.



De quoi faire atteindre à l’inflation en France un niveau record de 6,3% sur un an. Et même 6,7% sur un an « hors loyers et hors tabac ».