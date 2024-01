Inflation : toujours plus de 3% en France

Le prix du tabac a subi une augmentation considérable de 16,8%, une conséquence directe des politiques gouvernementales visant à décourager la consommation de cigarettes. De son côté, l'énergie montre une augmentation modérée de ses prix s’établissant à +1,8% en janvier 2024 sur un an.



Parallèlement, les produits manufacturés, y compris l'habillement et les chaussures, ont connu une légère hausse de 0,7%. Les services, quant à eux, ont enregistré une augmentation de 3,2% sur un an.



L’inflation continue de fait à être élevée, même si la tendance au ralentissement se confirme et que les niveaux sont loin des records enregistrés au lendemain de la crise sanitaire de la covid-19. Le gouvernement, comme la Banque de France, espère d’ailleurs que l’inflation tombera sous la barre des 2% avant la fin de l’année 2024.