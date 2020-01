Jean-Pierre Farandou prêt à céder des actifs SNCF

Pour atteindre l’objectif fixé par le Premier ministre de l’équilibre en 2022, Jean-Pierre Farandou n’exclut désormais pas de « maîtriser la dette, y compris en réalisant des cessions d’actifs ». « Nous pouvons revisiter notre portefeuille et voir ce qu’il est possible de céder dans les mois qui viennent » a-t-il confié au magazine.



Un autre challenge l’attend, par ailleurs : la question de l’image de la SNCF qui s’est « abîmée » à cause des grèves, en particulier durant la période des fêtes de fin d’année. Un problème d’autant plus grand que le rail se prépare à l’ouverture de son marché, attendue pour 2021. La SNCF devra redorer son image d’ici-là si elle ne veut pas voir les voyageurs opter pour ses futurs concurrents.