L’Italie impose le paiement par carte à tous les professionnels

Le 14 Juin 2022, par Paolo Garoscio

Depuis 2014, le gouvernement italien tente de faire adopter plus massivement la carte bancaire dans un pays encore très attaché aux espèces. Une manière de faciliter la vie des Italiens et des touristes, mais aussi de réduire le risque de fraude et de paiements au black. Une nouvelle étape va être franchie début juillet 2022 avec l’obligation pour les professionnels d’accepter les paiements par carte.



Un TPE pour tous les professionnels en Italie Dans les cartons depuis plusieurs années, la nouvelle réglementation imposera dès le 1er juillet 2022 à tous les professionnels en Italie d’avoir un terminal de paiement électronique (TPE). Une obligation qui tombe à pic puisqu’elle entre en vigueur juste avant les vacances estivales, l’Italie espérant que la saison touristique soit un succès après deux ans de pandémie et de voyages annulés de la part des touristes.



D’ailleurs, le gouvernement a même anticipé cette obligation : initialement, le TPE ne devait devenir obligatoire dans la péninsule qu’à partir du 1er janvier 2023. Mais en incitant les professionnels par le biais d’un crédit d’impôt sur les commissions, équivalent à 100% de la somme jusqu’au 30 juin 2022 et à 30% par la suite, et par des aides, pour s’équiper, le gouvernement espère réussir son coup.

Pas de seuil minimum pour accepter le paiement par carte Dès le 1er juillet 2022, toutefois, le ton va changer : l’incitation va laisser place à la répression. Les professionnels qui refuseraient un paiement par carte bancaire, que ce soit parce qu’ils ne sont pas équipés ou parce qu’ils ne veulent pas, seront sanctionnés par une amende de 30 euros plus 4% de la somme refusée.



Les voyageurs seront les premiers bénéficiaires de cette nouveauté : ils pourront tout payer par carte. La dernière version de la réglementation a en effet supprimé la somme minimum pour laquelle accepter le paiement par carte est obligatoire. Dès le 1er juillet 2022, en Italie, tous les professionnels devront accepter le paiement par carte bancaire pour toute somme.

