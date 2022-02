L’assurance emprunteur réformée en profondeur en France

Dans un communiqué publié le 3 février 2022, le Sénat a dévoilé les accords trouvés entre les parlementaires, dans le cadre de la Commission Mixte Paritaire, au sujet de la réforme de l’assurance emprunteur. Contre toute attente, et alors que le Sénat avait rejeté la mesure, la résiliation à tout moment de cette assurance liée au crédit immobilier sera possible. Auparavant, il fallait forcément attendre la date anniversaire, ce qui ne rendait la résiliation possible qu’une fois par an.



Cette mesure ouvre la voie à la concurrence dans ce domaine largement dominé par les banques, lesquelles associent leurs assurances à leurs crédits immobiliers. Pour les ménages ayant un crédit, cette résiliation à tout moment pourrait se traduire par des économies de plusieurs milliers d’euros sur la durée du prêt.