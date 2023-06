L'impact de la hausse des prix du cacao sur l'industrie du chocolat

Outre le cacao, d'autres matières premières utilisées dans la production de chocolat connaissent également une hausse des prix. Le sucre a atteint son niveau le plus élevé depuis 2012, et le beurre de cacao a vu son prix augmenter de plus de 20% sur un an entre le premier semestre 2022 et le premier semestre 2023. Ces augmentations cumulées mettent une pression supplémentaire sur les marges des entreprises du secteur. Cependant, l'impact sur les consommateurs variera en fonction du type de chocolat qu'ils préfèrent. Les produits à faible teneur en cacao, comme le chocolat au lait, pourraient voir leurs prix augmenter moins rapidement que les produits à forte teneur en cacao, comme le chocolat noir. Ainsi, les entreprises spécialisées dans le chocolat noir pourraient être confrontées à des défis particuliers.