L’inflation annuelle en France dépasse 5% 2022

La tendance inflationniste devrait se poursuivre en 2023. Pour commencer, les prix de l’énergie restent élevés, et sont en augmentation. Au 1er janvier 2023, la ristourne à la pompe sur les carburants a été supprimée, au profit d’une aide forfaitaire ciblée. Et les prix du gaz et de l’électricité subiront une augmentation de 15% à cause de la nouvelle formule du bouclier tarifaire, moins protecteur en 2023 par rapport à 2022.



Mais les ménages devront composer avec une autre augmentation à laquelle ils ne peuvent pas échapper : celle des prix de l’alimentation. Ils ont grimpé, en 2022, de 6,8% selon l’Insee en moyenne. Un an auparavant, l’augmentation annuelle n’avait été que de 0,6%.



Les prix des produits frais grimpent le plus, +7,7% sur un an en 2022. Les autres produits alimentaires subissent néanmoins aussi une forte hausse annuelle, de 6,6%.