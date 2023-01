L’inflation atteint à nouveau 6% en France en janvier 2023

Les deux postes de dépenses qui augmentent le plus sont les mêmes que fin 2022 : l’énergie et l’alimentation.



Les prix de l’énergie ont évolué à la hausse à la suite de l’augmentation du prix du gaz de 15% (suite à l’entrée en vigueur du bouclier tarifaire 2023) et des carburants qui ne bénéficient plus de ristourne à la pompe. Toutefois, en janvier 2023, la hausse s’établit à 16,3% pour l’énergie, ce qui reste très inférieur à l’augmentation de 19,9% enregistrée en janvier 2022.



Les prix des produits alimentaires, au contraire, continuent leur hausse qui semble même s’accélérer. L’alimentation augmente de 13,2% sur un an en janvier 2023, portée en particulier par les produits non frais qui voient leurs prix évoluer à la hausse de 13,8% sur un an.