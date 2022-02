L’inflation atteint un nouveau record en France en février 2022

Le chiffre avait déjà été évoqué par l’Insee, mais l’Institut de statistiques ne l’attendait qu’à la mi-2022 : l’inflation atteint, en février 2022 selon les données provisoires publiées le 25 février 2022, 3,6% sur un an. L’inflation accélère donc en France, les données consolidées pour le mois de janvier 2022 parlaient en effet d’une inflation à 2,9% sur un an pour le premier mois de l’année 2022.



Sans surprise, les prix de l’énergie, en forte hausse, pèsent le plus lourd sur la hausse des prix à la consommation. Leur augmentation accélère également : alors que les prix de l’énergie affichaient une hausse de 19,9% sur un an en janvier 2022, celle-ci atteint 21% en février 2022, sur fond d’augmentation des prix des carburants et de hausse du prix de l’énergie.