L'inflation sur les produits alimentaires devrait dépasser 15% mi-2023

Avec des prix qui devraient augmenter de 15,4% sur un an mi-2023, ce sont les produits alimentaires qui afficheront la plus forte hausse selon les prévisions de l'Insee. À contre-courant de l'inflation générale, qui devrait refluer à 5,4% en juin, contre 6,3% au mois de février, sur un an. C'est bel et bien l'alimentation qui tire les prix vers le haut alors qu'auparavant, l'énergie était le principal contributeur de l'inflation.



Ce sont bien sûr les consommateurs qui seront les premiers concernés, alors qu'en février, la hausse des prix sur les produits alimentaires s'était établie à 14,8%. Les produits frais ont subi une augmentation encore plus forte à 15%. Si la hausse sur l'alimentation devrait se calmer au second semestre, les prix devraient tout de même continuer à augmenter mais plus légèrement, de 0,2%.