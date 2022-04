La Banque centrale européenne appelle à une régulation mondiale des cryptomonnaies

Le secteur se développe dans l'anarchie la plus totale, étant donnée sa nature décentralisée. C'est cela qu'il faut changer, souligne Fabio Panetta, en faisant en sorte que ces actifs soient soumis à des normes « conformes à celles appliquées au système financier ». Il est donc nécessaire que les régulateurs du monde entier s'entendent pour éviter une « frénésie de prise de risque anarchique ».



Et la régulation n'est qu'une partie de la réponse à apporter aux crypto-actifs. Il faudra aussi répondre à une demande réelle et il revient aux pouvoirs publics de s'emparer de cette question, sinon « d'autres interviendront ». La BCE a lancé son projet d'euro numérique qui devrait offrir les mêmes possibilités que les cryptomonnaies, mais avec en plus la stabilité d'une devise officielle.