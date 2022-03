La CLCV lance la première action de groupe contre un fournisseur d’énergie

Selon les conditions du contrat « Cdiscount Energie Fixe 2 ans » proposé par Cdiscount et GreenYellow, les clients sont épargnés par les fluctuations des prix de l’énergie. Le prix, fixe, ne change pas… ce qui pose problème pour le fournisseur dès lors que les prix sur les marchés explosent. C’est ce qui est arrivé en France depuis la mi-2021 et qui a justifié l’annonce de Cdiscount de cesser ses activités le 6 avril 2022.



Or, selon les informations de l’association CLCV (Consommation Logement Cadre de Vie), le fournisseur serait en train de faire pression sur ses clients depuis plusieurs semaines afin qu’ils résilient leur contrat. Entre autres, Cdiscount annoncerait, selon la CLCV, que la fourniture de gaz sera automatiquement coupée le 6 avril 2022 afin de convaincre les plus réticents.