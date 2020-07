La Suède invite ses salariés à télétravailler jusqu’en 2021

L’annonce a été faite par le gouvernement le 30 juillet 2020 : la Suède a enregistré son 80.000ème cas confirmé de Covid-19 après avoir découvert plus de 300 nouveaux cas en un jour. Un taux de contamination très élevé qui relance le débat sur la stratégie suédoise du non-confinement. Le pays compte en effet près de neuf fois plus de cas sur son territoire que son voisin direct la Norvège (9.200 cas au 31 juillet 2020) et plus de 10 fois plus de cas que la Finlande, les deux ayant opté pour un confinement de la population lors du pic épidémique.



Malgré ce nombre de cas très élevé, le pays ne compte pas, pour l’instant, confiner sa population. Mais il espère que la mesure annoncée va réduire les interactions entre les habitants et donc freiner la propagation du virus.