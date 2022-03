La guerre en Ukraine ajoute aux difficultés des constructeurs automobiles

Les constructeurs automobiles et leurs sous-traitants ne cessent de vivre de crise en crise. Après la Covid-19 et les difficultés d'approvisionnement, voici venir la guerre en Ukraine qui provoque de fortes perturbations, voire des suspensions de l'activité dans les usines présentes dans les deux pays en guerre. C'est Renault qui est le plus exposé : le groupe entretient une forte activité en Russie, notamment au travers d'AvtoVAZ, qui produit des véhicules Lada. Renault en est l'actionnaire majoritaire, à 68%.



Le groupe Renault emploie 40.000 salariés en Russie, il exploite trois usines : une près de Moscou, et deux autres rattachées à AvtoVAZ. Il écoule un demi-million de véhicules chaque année sur le marché russe. Renault a arrêté la production de sa ligne moscovite, quant à AvtoVAZ, l'activité est suspendue quatre jours à cause de problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs. Officiellement, la guerre n'est donc pas la raison première…