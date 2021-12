La pénurie de beurre va faire grimper le prix des galettes des Rois

Interrogé par RMC le 21 décembre 2021, Philippe Bassant, cogérant d’un grossiste en boulangerie, confirme la pénurie de beurre qui frappe le secteur agroalimentaire, et notamment les boulangers-pâtissiers. Les raisons sont multiples, et la Covid-19 n’y est pas étrangère,En premier lieu : une baisse de la production de lait. Philippe Bassant explique que cette baisse est « entre 3% et 5% », ce qui impacte la production de beurre. La raison principale est toutefois autre : « un industriel qui représentait 25% des volumes de beurre fabriqués en Europe »Sur le marché de gros, ce trou dans l’offre se fait ressentir sur les prix.