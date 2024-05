La restauration rapide dépasse les 20 milliards de chiffre d’affaires

Selon une étude de Food Service Vision publiée le 27 mai 2024, le chiffre d'affaires de la restauration rapide a atteint 20,6 milliards d'euros en 2023, presque le double de celui de 2020. Cette progression de 8% par rapport à l'année précédente a de quoi étonner alors que l’inflation a eu tendance à freiner les ménages dans leur consommation courante.



Justine Graziano, manager chaînes de restauration chez Food Service Vision, attribue cette croissance à plusieurs facteurs : l'augmentation du ticket moyen due à l'inflation, l'expansion du nombre de points de vente, et une demande croissante pour des repas rapides et abordables. En quatre ans, la restauration rapide a enregistré une hausse de 30% de son chiffre d'affaires, contrairement à la restauration à table qui n'a progressé que de 4% et a même perdu 217 établissements.