La saignée des effectifs dans le secteur de l'hébergement-restauration

La Dares a mis des chiffres sur la situation très difficile du secteur de l'hébergement-restauration entre février 2020 et février 2021, soit au plus fort de la crise sanitaire. Les effectifs ont fondu de 237.000 personnes, avec un total de 1.072.000 salariés, contre 1.309.000 un an auparavant. Habituellement, le secteur enregistre 50.000 salariés supplémentaires chaque année.



Le service statistiques du ministère du Travail rappelle qu'un tiers des effectifs dans les entreprises de l'hébergement et de la restauration est habituellement renouvelé chaque année, ce qui représente 420.000 personnes. Sur la période visée, seuls 213.000 salariés ont rejoint le secteur. Autre chiffre qui donne une idée de l'impact de la pandémie : 71.000 salariés supplémentaires ont quitté le secteur, dont 50.000 sortis de l'emploi privé et 21.000 qui sont partis vers d'autres activités.