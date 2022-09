La shrinkflation en France mise en lumière par Complément d’Enquête

Si la shrinkflation est décriée, c’est aussi car elle induit une augmentation des prix bien supérieure au taux d’inflation : les Pyrénéens de Lindt auraient, selon Foodwatch, vu leur prix au kilo augmenter de 30% depuis 2020 chez Carrefour. La boîte, qui contenait 30 bouchées, n’en contiendrait plus que 24 aujourd’hui.



Les consommateurs n’ont d’autre choix que de contrôler la seule donnée sur laquelle les producteurs et la grande distribution ne peut intervenir : le prix au kilo. Son affichage est obligatoire et il permet de comparer de manière objective le prix de deux produits, voire du même produit présenté sous deux formats différents. Il n’est pas rare, en effet, que des paquets qui paraissent promotionnels avec des mentions comme « format familial » ou « format économique », qui ne sont pas réglementées, soient en réalité plus chers que les paquets simples.