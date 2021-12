La taxe abri de jardin explose en 2022

L’arrêté du 30 décembre 2021 est une mauvaise nouvelle pour les ménages qui avaient, pour 2022, en projet de construire une abri de jardin. La taxe à payer en cas de construction est en forte hausse, une augmentation liée à celle des coûts de construction sur lesquels le montant forfaitaire fixé par arrêté est calqué.



Ainsi, pour 2022, il faudra compter sur un montant forfaitaire de 820 euros le mètre carré pour la province, et 929 euros le mètre carré pour l’Île-de-France. Par rapport à 2021, l’augmentation est de 53 euros en province et de 59 euros pour l’Île-de-France, soit une augmentation de 7% environ entre 2021 et 2022. En comparaison, l’augmentation de la taxe abri de jardin en 2021 avait été de 1,1% et de 0,7% en 2020.