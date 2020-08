Le Levothyrox finalement disponible encore en 2021 dans son ancienne formulation

Lorsque le laboratoire Merck, qui produit le Levothyrox, en a changé la formule en 2017, de nombreux patients se sont plaints de problèmes. Pour rappel, le Levothyrox sert à contrôler l’hypothyroïdie liée au dysfonctionnement de la thyroïde : tout patient atteint de cette maladie doit prendre un traitement à vie, quotidiennement. Le changement de formule, devenue inadaptée, avait donc créé un micro-scandale sanitaire.



Finalement, selon les informations données par le ministère de la Santé et diffusé par des associations de patients militant pour le maintien de l’ancienne formule du Levothyrox, le médicament obtient un sursis d’un peu plus d’un an : il sera disponible jusqu’à la fin de l’année 2021 afin que les patients puissent, entre temps, trouver un traitement adapté.